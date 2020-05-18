Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 2425

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Вчера из медицинских учреждений страны были выписаны еще 17 человек. Общее количество граждан, вылечившихся от коронавируса, достигло 2425.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Всего до сегодняшнего дня было подтверждено 6060 случаев заболевания, 783 из которых – в Приднестровье. За последние сутки в Центр COVID-19 поступил 31 человек с подозрением на коронавирус.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 256 из них находятся в тяжелом состоянии (в том числе 19 подключены к аппаратам ИВЛ), 526 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Зарегистрированы еще два летальных исхода. Скончались 60-летний житель Кишинева и 55-летний хирург-эндоскопист Игорь Дорогой. Он трудился в Муниципальной клинической больнице Бельц. Общее число летальных исходов составило 213.

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