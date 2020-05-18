Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 2425

Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 2425

Вчера из медицинских учреждений страны были выписаны еще 17 человек. Общее количество граждан, вылечившихся от коронавируса, достигло 2425. 

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Всего до сегодняшнего дня было подтверждено 6060 случаев заболевания, 783 из которых – в Приднестровье. За последние сутки в Центр COVID-19 поступил 31 человек с подозрением на коронавирус.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 256 из них находятся в тяжелом состоянии (в том числе 19 подключены к аппаратам ИВЛ), 526 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Зарегистрированы еще два летальных исхода. Скончались 60-летний житель Кишинева и 55-летний хирург-эндоскопист Игорь Дорогой. Он трудился в Муниципальной клинической больнице Бельц. Общее число летальных исходов составило 213.

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