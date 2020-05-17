Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 2408

Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 2408

Вчера из медицинских учреждений выписали еще 64 пациента. Общее количество вылечившихся граждан составляет на данный момент 2408. 

Всего до настоящего времени в Молдове было подтверждено 5934 случаев коронавируса, 776 из которых – в Приднестровье. За последние сутки в Центр COVID-19 с подозрением на инфекцию поступило 42 человека.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 250 из них находятся в тяжелом состоянии (в том числе 19 подключены к аппаратам ИВЛ), 519 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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