Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 2408

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Вчера из медицинских учреждений выписали еще 64 пациента. Общее количество вылечившихся граждан составляет на данный момент 2408.



Всего до настоящего времени в Молдове было подтверждено 5934 случаев коронавируса, 776 из которых – в Приднестровье. За последние сутки в Центр COVID-19 с подозрением на инфекцию поступило 42 человека.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 250 из них находятся в тяжелом состоянии (в том числе 19 подключены к аппаратам ИВЛ), 519 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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