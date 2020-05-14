Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 2228

Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 2228

Еще 52 пациента были выписаны вчера из медучреждений. Общее число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы составило 2228. 

Всего до настоящего времени в Молдове было подтверждено 5406 случаев коронавируса, 703 из которых – в Приднестровье. За последние 24 часа в триажный центр поступило 95 пациентов с подозрением на COVID-19.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 269 из них находятся в тяжелом состоянии (в том числе 21 подключен к аппаратам ИВЛ), 487 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Число летальных исходов составляет 190.

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