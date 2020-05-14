Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 2228

0

Еще 52 пациента были выписаны вчера из медучреждений. Общее число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы составило 2228.

Всего до настоящего времени в Молдове было подтверждено 5406 случаев коронавируса, 703 из которых – в Приднестровье. За последние 24 часа в триажный центр поступило 95 пациентов с подозрением на COVID-19.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 269 из них находятся в тяжелом состоянии (в том числе 21 подключен к аппаратам ИВЛ), 487 – в среднем, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Число летальных исходов составляет 190.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.