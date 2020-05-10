Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 1958

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Вчера были выписаны еще 33 пациента. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее число вылечившихся граждан составляет 1958.

Число подтвержденных до настоящего времени случаев коронавируса составляет 4 867. 602 из них – в Приднестровье.

256 пациентов находятся в тяжелом состоянии (16 подключены к аппаратам ИВЛ), 400 – в среднем, остальные – в удовлетворительном.

Скончались 164 человека.

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