Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 1958

Вчера были выписаны еще 33 пациента. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.
Таким образом, общее число вылечившихся граждан составляет 1958.
Число подтвержденных до настоящего времени случаев коронавируса составляет 4 867. 602 из них – в Приднестровье.
256 пациентов находятся в тяжелом состоянии (16 подключены к аппаратам ИВЛ), 400 – в среднем, остальные – в удовлетворительном.
Скончались 164 человека.
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