Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 1658

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Вчера были выписаны еще 114 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса граждан составляет на данный момент 1658.

Всего до настоящего времени в Молдове было подтверждено 4 363 случая коронавируса, 541 из которых – в Приднестровье. За последние 24 часа в Центр COVID-19 поступило 60 человек с подозрением на инфекцию.

Что касается пациентов с уже подтвержденным диагнозом, 227 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе 26 подключены к аппаратам ИВЛ, 439 – в среднем, а остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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