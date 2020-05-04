Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 1423

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Еще 41 пациент был выписан накануне, в том числе 20 в Приднестровье. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние 24 часа в Центр COVID-19 поступило 60 человек с подозрением на коронавирус. Что касается граждан, которые госпитализированы с уже подтвержденным диагнозом, 252 из них находятся в тяжелом состоянии (в том числе 27 подключены к аппаратам ИВЛ), 539 – в среднем, а остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Всего до сегодняшнего дня в Молдове зарегистрирован 4121 случай коронавируса. 489 из них – в Приднестровье.

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