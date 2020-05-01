Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 1272

Число вылечившихся от коронавируса жителей Молдовы достигло 1272

Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. Она отметила, что по состоянию на утро 1 мая в Молдове зарегистрировано 3897 случаев коронавируса. Активными остаются 2506 случаев. 

251 человек находится в тяжелом состоянии, а в крайне тяжелом – 22 человека. Они подключены к аппаратам ИВЛ. В среднем состоянии 352 человека. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

119 человек, к сожалению, скончались от осложнений, вызванных Covid-19.

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