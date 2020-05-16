Число вылечившихся от COVID-19 жителей Молдовы достигло 2 344

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Вчера из медучреждений выписали еще 64 пациента. Таким образом, общее число вылечившихся граждан составляет на данный момент 2 344.

Всего до настоящего времени в Молдове было подтверждено 5 745 случаев коронавируса, 764 из которых – в Приднестровье.

За последние сутки в триажный центр поступило 98 человек с подозрением на инфекцию. Что касается пациентов с уже подтверждённым диагнозом, 231 из них находятся в тяжёлом состоянии (18 подключены к аппаратам ИВЛ), 507 – в среднем, остальные – в удовлетворительном.

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