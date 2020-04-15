Число умерших от COVID-19 на Украине превысило 100

0

За последние сутки в соседней стране было зарегистрировано 10 новых смертей. Всего от осложнений от инфекции COVID-19 умерли более 100 человек.

– По состоянию на 15 апреля на Украине 3 764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая, – сообщили в Минздраве Украины.

Ранее мы писали о том, что большинство украинцев поддерживают возможное продление карантина в случае обострения ситуации с коронавирусом.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.