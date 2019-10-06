Число учеников и студентов в Молдове сократилось на 12%

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Число учеников и студентов в Республике Молдова сократилось за последние пять лет приблизительно на 60 000 человек, что составляет 12%. Такие данные отражены в отчёте Национального бюро статистики.

Согласно статистическим данным, в 2018-2019 учебный год в учреждениях начального и общего среднего образования число учащихся сократилось с приблизительно на 19 тысяч по сравнению с 2013-2014 учебным годом. За этот же период число учащихся первых и четвёртых классов сократилось на 1,2 тысячи, передаёт deschide.md.

Кроме этого, по данным НБС, в 2018-2019 учебном году на территории РМ действовало 29 высших учебных заведений, в которых учились 60 тысяч студентов. Таким образом, число студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, сократилось за последние 6 лет на 36,7 человек. А число студентов, проходящих докторантуру, сократилось на 11% по сравнению с 2015 годом.