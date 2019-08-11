Число туристов, посещающих Молдову, растёт

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Впечатления иностранных туристов, посетивших Молдову, в большинстве случаев превзошли их ожидания. Около 76% посетили бы нашу страну снова.

Об этом говорится в исследовании, проведённом компанией Magenta Consulting, пишет moldpres.md. По результатам исследования, которое проводится третий год подряд, “растёт число туристов, которые предпочитают посещать Республику Молдова”.

Говоря о факторах, мотивирующих иностранных туристов отдыхать в Молдове, 47% из них хотели попробовать молдавское вино, а 37% – посетить винодельни страны. В то же время, 37% опрошенных отметили, что приехали, чтобы увидеть памятники Республики Молдова, 33% – после того, как увидели фотографии молдавской природы. Треть опрошенных хотели узнать больше о местных обычаях и традициях.