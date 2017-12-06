Число сторонников ЕС в Молдове неуклонно снижается, а ЕАЭС — растет

Если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз или Евразийский экономический союз, большинство молдаван проголосовали бы за последний.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные сегодня, 6 декабря. Согласно им, за вступление Молдовы в союз Россия-Беларусь-Казахстан проголосовали бы 42,2% респондентов, а в ЕС — 36,1%.

Примечательно, что по сравнению с 2016 годом число евроскептиков в нашей стране увеличилось — в прошлом году вступление в ЕС поддерживали 38,5% граждан. ЕАЭС же, напротив, продолжает наращивать число сторонников: год назад за вступление Молдовы в этот союз собирались 41,2% граждан.

Опрос «Vox Populi» на тему «2017 год по мнению населения Республики Молдова» проводился с 20 ноября по 2 декабря Ассоциацией социологов и демографов РМ. В нем приняли участие 1181 респондент из 79 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/- 3%.