Число смертей от коронавируса в Румынии достигло 17

Число смертей от коронавируса в Румынии достигло 17

О смерти ещё троих человек было сообщено в среду вечером. Таким образом, число умерших от коронавируса в Румынии достигло 17.

По данным властей Румынии, вчера от COVID-19 скончалась 63-летняя женщина из округа Нямц, которая попала в больницу 21 марта. Ещё две 70-летние женщины из Сучавы стали жертвами коронавируса. Они умерли в тот же день, когда диагноз «коронавирус» у них подтвердился – 25 марта.

На сегодняшний день в Румынии подтверждено 906 случаев коронавируса. Из них 17 человек скончались, 86 излечились, передаёт deschide.md.

Напомним, что по состоянию на вечер среды, 25 марта, в Молдове было подтверждено ещё 24 случая коронавируса. Из них 3 были “завезены” в страну: 2 – из Великобритании и 1 – из Германии. Остальные случаи – местные. Общее число – 149.

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