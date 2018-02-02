26

Число случаев заболевания гриппом в Молдове растет

Число случаев заболевания гриппом в Молдове растет

С начала холодного сезона и до настоящего времени в республике зарегистрированы уже 24 подобных случая, 7 из которых – на прошлой неделе. 

Об этом свидетельствуют данные Национального центра общественного здоровья. Согласно информации ведомства, у шести человек был подтвержден грипп B, а у одного – грипп типа A (H1N1).

– Все заболевшие гриппом не были вакцинированы от него. Пациенты получили должный медицинский уход, – говорится также в сообщении ведомства.

Источник отмечает, что на данный момент показатели заболеваемости гриппом ниже эпидемиологического порога.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md