Число случаев острых диарейных заболеваний среди населения растёт

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На прошлой неделе около 600 человек попали в больницу с кишечными инфекциями, сопровождающимися диареей. Это на 126 случаев больше, чем за неделю до этого.

По словам экспертов Национального агентства общественного здравоохранения, наиболее подвержены воздействию подобных инфекций дети. Врачи предупреждают, что пищевые отравления представляют особую опасность для здоровья именно в жаркое время года, пишет trm.md.

Чтобы предотвратить диарейные заболевания, специалисты рекомендуют гражданам приобретать пищевые продукты только в местах санкционированной торговли, соблюдать правила гигиены, а также обращаться за помощью к врачу при первых признаках недомогания.