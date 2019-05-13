Число случаев ОРВИ в Кишиневе за неделю сократилось на 52%

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С 3 по 6 мая в муниципии Кишинев были зарегистрированы 215 случаев инфекционных заболеваний, отравлений и побочных явлений, что на 46 случаев меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В 96 случаях речь идет об острых диарейных заболеваниях, из которых 52 – у детей. 49 человек были госпитализированы.

Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии. В то же время на прошлой неделе были зарегистрированы 1154 случая ОРВИ, что на 52,1% меньше, чем неделей ранее. Наиболее подвержены заболеванию дети до 4 лет (451 случай) и от 5 до 14 лет (354 случая). С ОРВИ были госпитализированы 78 больных.

Кроме того, в отчетный период не было зарегистрировано ни единого случая гриппа, однако зафиксировали 4 случая туберкулеза, 23 случая скарлатины и 36 случаев ветрянки.