Число случаев ОРВИ в Кишиневе продолжает сокращаться

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На прошлой неделе в Кишиневе было зарегистрировано 3753 новых случаев ОРВИ, что на 5,7% меньше, чем неделей ранее, и на 15,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии.

Больше всего заболевших – дети до 4 лет: 1058 случаев. Среди детей в возрасте от 5 до 14 лет число заболевших составило 1018. В указанный период времени были госпитализированы 51 заболевших.

Также на прошлой неделе в муниципии Кишинев было зарегистрировано 116 случаев гриппа, 14 случаев туберкулеза, 20 случаев скарлатины и 46 случаев ветрянки.