Число случаев ОРВИ и гриппа в Кишиневе сокращается, а отравлений – растет

0

На прошлой неделе в муниципии Кишинев было зарегистрировано 363 случая инфекционных заболеваний, отравлений и побочных реакций. В 154 случаях речь шла об острых диарейных заболеваниях, 110 человек были госпитализированы. Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии.

В то же время на прошлой неделе был зафиксирован 2551 новый случай ОРВИ, что на 4,9% меньше, чем неделей ранее, или на 11,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее подверженными заболеванию остаются дети до 4 лет (825 случаев) и от 5 до 14 лет (737 случаев). С ОРВИ были госпитализированы 55 человек.

Также в указанный период были зарегистрированы 18 случаев гриппа, 15 случаев туберкулеза, 48 случаев скарлатины и 64 случаев ветрянки.