Число случаев ОРВИ и гриппа в Кишиневе продолжает снижаться

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На прошлой неделе в муниципии Кишинев было зарегистрировано 2765 новых случаев ОРВИ, что на 2,6% меньше, чем неделей ранее, и на 36,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии.

Наиболее подвержены заболеванию дети до 4 лет (874 случая) и от 5 до 14 лет (752 случая). В указанный период были госпитализированы 63 заболевших.

С 15 по 21 марта в Кишиневе было зарегистрировано также 29 случаев гриппа, 22 случая туберкулеза, 35 случаев скарлатины и 55 случаев ветрянки.