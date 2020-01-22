Число случаев гриппа на прошлой неделе выросло на 50%

Национальное агентство общественного здоровья сообщило, что на прошлой неделе число случаев сезонного гриппа и ОРВИ выросло на 50% по сравнению с предшествующей неделей.
Так, по данным ведомства, с 13 по 19 января 2020 года в стране было зарегистрировано:
- 117 случаев гриппа;
- 7 161 случай ОРВИ;
- 399 случаев ОРЗ.
Всего с начала сезона гриппа, с 30 сентября 2019 года и по 19 января 2020 года, в Молдове было зафиксировано 254 случаев гриппа. Врачи рекомендуют проводить профилактические меры во избежание заболевания.
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