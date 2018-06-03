Число проголосовавших на выборах примара Кишинева перевалило за 200 тысяч

Согласно данным ЦИК, к урнам для голосования вышли уже более 31% жителей столицы с правом голоса.

Наиболее активно голосуют жители районов Рышкановка, Центр и Ботаника, неохотнее всего – в пригородах.

Напомним, сегодня проходит второй тур выборов генерального примара Кишинева. За победу борются два кандидата: кандидат ПСРМ Ион Чебан, занявший первое место в первом туре голосования, и кандидат так называемых проевропейских сил Андрей Нэстасе. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.