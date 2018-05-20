Число проголосовавших на выборах генпримара Кишинева перевалило за 100 тысяч

Окружной избирательный совет Кишинева №1 обнародовал статистику голосования на выборах генерального примара муниципия Кишинев по состоянию на 13.00.

Так, к этому времени к урнам для голосования вышли 101 061 человек, что составляет более 15% от общего числа избирателей в столице.

Активнее всего до сих пор шли на избирательные участки пожилые люди в возрасте от 56 до 60 лет, неохотнее всего – молодежь 18-25 лет. Что касается полов, на данный момент более активными являются женщины – более 54% от числа всех проголосовавших.

Охотнее всех идут голосовать жители секторов Ботаника и Рышкановка – там число вышедших к урнам превысило 17%. А вот пригороды еще не особо активны – лишь 13% проголосовавших. При этом в пригородах наибольший процент явки в Вадул-луй-Водэ, а самый низкий – в Бэчой.

Стоит отметить, что по сравнению с выборами 2015 года, явка к урнам для голосования сейчас ниже примерно на 30%.

Сообщений о нарушениях на данный момент в окружной избирательный совет не поступало.

Напомним, избирательные участки открылись в 7.00 и будут работать до 21.00.