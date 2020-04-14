Число приобретенных медполисов выросло в 7 раз по сравнению с апрелем прошлого года (ВИДЕО)

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Число приобретенных медполисов в Молдове в апреле этого года выросло в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.

Глава государства отметил, что за 13 дней этого месяца было куплено 2100 полисов.

– Напомню, что все приезжающие в страну граждане заполняют декларацию о том, что купят полис в течение 72 часов, – сказал он.

Напомним, что стоимость полиса составляет 4056 леев. Его наличие обязательно для желающих получить пособие по безработице.

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