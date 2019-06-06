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С наступлением лета число пострадавших от укусов клещей в Молдове удвоилось. По данным врачей, если месяц назад с укусами клещей попадали около 5 пациентов, сегодня ежедневно регистрируется около 20 пациентов. Специалисты утверждают, что главной причиной этого являются благоприятные погодные условия для клещей.

По словам врача-эпидемиолога Национального агентства общественного здоровья Виктории Сливински, чтобы сократить риск укусов клещей, следует избегать посещения мест их обитания (лесные массивы с высокой травой) и носить закрытую одежду. Кроме этого, эпидемиолог отметила, что при укусе в первую очередь необходимо обратиться к врачу, так как некоторые клещи являются носителями опасных инфекций. Наиболее распространенная из них – боррелиоз (болезнь Лайма), которая проявляется в виде крупной красной сыпи, а симптомы похожи на грипп, передаёт trm.md.

По данным Национального агентства общественного здравоохранения, в прошлом году в результате укусов клещей у 197 человек была диагностирована болезнь Лайма. Для сравнения, в 2017 году было зарегистрировано 133 случая.