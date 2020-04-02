Число погибших от коронавируса в Румынии достигло 92

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По состоянию на вечер 1 апреля COVID-19 в соседней стране подтвердился у 2 450 человек.

По данным местной прессы, коронавирус унёс жизни уже 92 человек. Тем временем вылечить удалось 252 пациентов, передаёт publika.md. Стоит отметить, что первый случай COVID-19 в Румынии был подтверждён 26 февраля.

Напомним, что в Молдове вчера было подтверждено 70 новых случаев коронавируса. Общее число – 423.

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