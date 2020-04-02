Число погибших от коронавируса в Румынии достигло 92

Число погибших от коронавируса в Румынии достигло 92

По состоянию на вечер 1 апреля COVID-19 в соседней стране подтвердился у 2 450 человек. 

По данным местной прессы, коронавирус унёс жизни уже 92 человек. Тем временем вылечить удалось 252 пациентов, передаёт publika.md. Стоит отметить, что первый случай COVID-19 в Румынии был подтверждён 26 февраля.

Напомним, что в Молдове вчера было подтверждено 70 новых случаев коронавируса. Общее число – 423.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md