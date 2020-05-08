Число подтвержденных случаев Covid-19 сократилось на 27% по сравнению с прошлой неделей

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За неделю количество подтвержденных случаев Covid-19 в Молдове снизилось на 27%. Об этом свидетельствуют данные, представленные Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

Как сообщается в отчёте ведомства, с 1 мая по 7 мая количество положительных тестов на коронавирус составило 708. Неделей ранее, с 24 по 30 апреля, их было 971. Таким образом, разница составила 27% в сторону уменьшения числа новых случаев.

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