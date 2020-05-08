Число подтвержденных случаев Covid-19 сократилось на 27% по сравнению с прошлой неделей

Число подтвержденных случаев Covid-19 сократилось на 27% по сравнению с прошлой неделей

За неделю количество подтвержденных случаев Covid-19 в Молдове снизилось на 27%. Об этом свидетельствуют данные, представленные Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Как сообщается в отчёте ведомства, с 1 мая по 7 мая количество положительных тестов на коронавирус составило 708. Неделей ранее, с 24 по 30 апреля, их было 971. Таким образом, разница составила 27% в сторону уменьшения числа новых случаев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md