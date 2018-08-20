Число отравившихся едой в столовой Бельц выросло до 41 человека

Ранее говорилось о 37 пострадавших.

В связи с этим Агентство общественного здоровья приостановило деятельность данного пункта общепита. Столовая также была подвергнута дезинфекции, пишет publika.md.

На данный момент в больницах остаются 23 человека, некоторые из них будут выписаны сегодня.

Напомним, большинство отравившихся были госпитализированы в среду, 18 августа, а употребили еду накануне, во вторник. Двое отравившихся детей получили отравление после того как поели еду, принесенную их бабушкой из той же столовой. Результаты экспертизы должны быть готовы к началу следующей недели.