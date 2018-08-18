Число отравившихся едой в Бельцах достигло 37

Все эти люди поели в столовой, которую обслуживает компания-резидент СЭЗ Бельц.

Первоначально число пострадавших было 16, среди них двое детей. Все больные находятся в больницах Бельц, Сынжеры и Флорешт. По словам врачей, их состояние оценивается как средней тяжести, пишет publika.md.

Напомним, большинство отравившихся были госпитализированы в среду, а употребили еду накануне, во вторник. Дети получили отравление после того как поели еду, принесенную их бабушкой из той же столовой. Результаты экспертизы должны быть готовы к началу следующей недели.