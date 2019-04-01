Число ОРВИ в Кишиневе продолжает падать

Число ОРВИ в Кишиневе продолжает падать

На прошлой неделе в муниципии Кишинев было зарегистрировано 2683 новых случаев ОРВИ, что на 3% меньше, чем неделей ранее, или на 20,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии. 

Больше всего заболевших – дети до 4 лет (828 случаев) и от 5 до 14 лет (824 случая). Были госпитализированы 105 заболевших.

Также на прошлой неделе было зарегистрировано 24 случая гриппа, 7 случаев туберкулеза, 41 случай скарлатины и 56 случаев ветрянки.

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