Число молдаван, покупающих новые автомобили, растёт

Число молдаван, покупающих новые автомобили, растёт

За первые 4 месяца текущего года жители Молдовы приобрели 1 971 новый автомобиль. Этот показатель на 7,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 34,5% больше, чем в 2017 году.

Как и ранее, в этом году самым продаваемым стал автомобиль Dacia. За указанный период румынский производитель продал 451 машину, пишет publika.md.

На втором месте находится Skoda – было продано 237 автомобилей. На третьем – Hyundai, с 223 единицами. В топе также числятся Toyota (170 проданных автомобилей) и Kia (114 проданных автомобилей).

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