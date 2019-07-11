Число людей, пересекающих границу, растёт: за сутки было зарегистрировано более 66 тысяч переходов

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За последние 24 часа в контрольно-пропускных пунктах было зафиксировано 66 224 пересечения, из которых 33 336 – на въезд в Молдову. Трафик транспорта составил 14 640. Из общего числа людей, которые пересекли границу, 37 936 – граждане Молдовы.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 741 пересечение,

КПП «Леушены» – 11 009 пересечений,

КПП «Скуляны» – 6 372 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 621 пересечение,

КПП «Атаки» – 5 367 пересечений,

КПП «Кагул» – 5 513 пересечений,

КПП «Тудора» – 2 897 пересечений,

КПП «Паланка» – 2 880 пересечений,

КПП «Костешты» – 2 213 пересечений,

КПП «Джурджулешты-Рени» – 2 231 пересечение,

КПП «Крива» – 2 399 пересечений.

В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали следующие нарушения:

10 человек нарушили режим пересечения границы;

1 попытка пересечь границу с поддельным документом;

1 иностранный гражданин превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;

4 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.