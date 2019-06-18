Число людей, отравившихся на поминках в Сороках, достигло 53

Число людей, отравившихся на поминках в Сороках, достигло 53

Число людей, которые отравились после того, как поели на поминках в селе Холошница Сорокского района, увеличилось с 48 до 53. Девять из пострадавших – дети.

Известно, что в районную больницу Сорок с признаками отравления было госпитализировано 40 человек, ещё 10 были доставлены в больницу во Флорештах, а трое – в медучреждение Дрокии, передаёт publika.md. Стоит отметить, что блюда приготовил экономический агент, который предоставляет соответствующие услуги. После этого еду доставили в Дом культуры, где были организованы поминки, при этом продукты перевозились с нарушением условий хранения и безопасной транспортировки.

Напомним, что после массового отравления экономический агент, который занимался приготовлением блюд для поминального стола, прекратил свою деятельность для установления всех обстоятельств происшествия. Дело расследует Инспекторат полиции Сорок.

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