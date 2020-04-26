Число летальных исходов от коронавируса во всем мире перевалило за 200 тысяч

Число летальных исходов от коронавируса во всем мире перевалило за 200 тысяч

203307 – столько летальных исходов зарегистрировано во всем мире от коронавируса по состоянию на утро 26 апреля. Больше всего смертей в США – 54265. 

На втором месте Италия – 26384. На третьем – Испания, 22902. Чуть меньше во Франции – 22614. На пятом месте Великобритания – 20319.

Далее следуют: Бельгия, где число летальных исходов приближается к 7 тысячам, Германия (5877), Иран (5650), Китай (4632), Нидерланды (4409).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md