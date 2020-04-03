Число летальных исходов от коронавируса в Молдове выросло до 8

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Еще две смерти от осложнений, вызванных коронавирусом, были зарегистрированы сегодня в Молдове. Информацию на брифинге для прессы представила Виорика Думбрэвяну.

В первом случае речь идет о медицинском работнике. Мы сообщали об этом ранее. Женщине было 65 лет, ее госпитализировали 26 марта, сегодня она скончалась. По словам Думбрэвяну, у умершей были сердечная недостаточность, повышенное давление и сахарный диабет.

– От имени правительства и Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты выражаем искренние соболезнования семье и благодарность за ее вклад, – сказала она.

Во втором случае речь о 67-летнем человеке. Он был доставлен в Больницу скорой помощи 1 апреля в крайне тяжелом состоянии и без сознания. У него также был ряд хронических заболеваний. Сегодня он скончался.

Таким образом, общее число летальных исходов на сегодняшний день составляет 8.

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