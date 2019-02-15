Число иностранных туристов, посетивших Молдову в 2018 году, существенно возросло

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В 2018 году количество пересечений государственной границы иностранными гражданами при въезде в страну составило 4,3 млн. человек. Это на 11,7% больше по сравнению с 2017 годом.

С другой стороны, количество пересечений государственной границы гражданами Молдовы при выезде из страны составило 5,9 млн. человек, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года, пишет tvrmoldova.md.

Иностранные граждане, посетившие Молдову, прибыли из Румынии (58,2%), Украины (24,7%), Российской Федерации (7,4%), Болгарии (1,8%), Италии (1,1%), Германии и Израиля (0,7%), Турции и США (0,6%). Большинство предпочло путешествовать автомобильным транспортом (81,6%), воздушным (16,8%) и железнодорожным транспортом (1,5%).