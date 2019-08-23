Число детей, отравившихся в детском саду, достигло 25: учебное заведение приостановило деятельность

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Примар коммуны Бачой Виталий Шаларь сообщил, что детский сад №101, где 25 детей в возрасте от двух до шести лет, а также два сотрудника учреждения были госпитализированы с острым гастроэнтероколитом, приостановил свою деятельность. Стоит отметить, что сейчас врачи обследуют ещё пятерых детей, им также может потребоваться госпитализация.

Примар коммуны сообщил, что в дошкольном учреждении случилось массовое отравление детей. Специалисты отобрали все необходимые пробы и отправили их в лабораторию.

– Надеюсь, что в разумные сроки мы идентифицируем источник интоксикации, – написал примар коммуны на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что на данный момент госпитализировано 25 детей и 2 сотрудника учреждения. Ещё два ребёнка в скором времени также будут госпитализированы, а трое проходят обследования, после чего, скорее всего, тоже будут доставлены в больницу. Пациентов разместили в трех больницах. Родители заболевших обязаны обратиться к семейному врачу и тоже пройти обследование.

Деятельность учебного заведения приостановлена указанием примара Бачой.