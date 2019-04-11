Число браков в Молдове за последнее десятилетие сократилось на 27%: каковы причины

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За последние 10 лет число браков, зарегистрированных в Республике Молдова, существенно снизилось. И это происходит не только из-за смены ценностей молодого поколения. По крайней мере, такого мнения придерживаются эксперты.

Согласно данным Национального бюро статистики, в 2007 году в Молдове в брак вступили более 29 000 пар. С тех пор число бракосочетаний пошло на спад, и в 2017 году под венец пошли уже 21 000 молодожёнов, что на 27% меньше по сравнению с 2007 годом.

По мнению экспертов, число браков в Молдове стремительно сокращается из-за депопуляции, которая происходит в результате массовой миграции. Кроме этого, за последние 10 лет существенно сменились ценности, и молодые люди уже не торопятся оформлять отношения, пишет agora.md.

Кроме этого, снизилось число браков, заключаемых между молодыми людьми в возрасте до 20 лет, от 800 до 101. А средний возраст вступления в брак за последнее десятилетие увеличился на 3 года (с 29 до 31).