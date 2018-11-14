Число больных сахарным диабетом в Молдове возросло: такой диагноз за год получили 8 тысяч пациентов

Количество больных сахарным диабетом в Республике Молдова увеличивается с каждым годом. В 2017 году на учёте состояли более 104 тысяч пациентов, что на 8 тысяч больше, чем в 2016 году. В то же время, 400 человек в прошлом году скончались от диабета.

Такие цифры были представлены Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в контексте Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечается сегодня, 14 ноября, пишет moldpres.md.

Сахарный диабет является одной из наиболее острых проблем XXI века. Примечательно, что каждый второй больной диабетом не вовремя обращается к врачам. В связи с этим, ранняя диагностика и эффективное лечение диабета являются основными элементами профилактики данного заболевания.

На этой неделе, в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом, в медико-санитарных учреждениях будут организованы акции по популяризации здорового образа жизни, скринингу крови и т.д. А в течение сегодняшнего дня около 200 волонтеров будут замерять уровень глюкозы в крови у всех желающих в более чем 100 общественных местах в столице.

По данным Международной федерации диабета, в 2017 году в мире было 425 млн взрослых больных сахарным диабетом. Каждые 7 секунд на земном шаре от диабета умирает один человек.