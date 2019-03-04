Число больных ОРВИ в Кишиневе пошло на спад

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На прошлой неделе в муниципии Кишинев был зарегистрирован 3981 новый случай ОРВИ. Это на 18,1% меньше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано 4866 случаев, или на 8,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 4349 случаев.

Информация была представлена на оперативном заседании в примэрии. По словам исполняющей обязанности начальника Муниципального управления социальной помощи и здравоохранения Каролины Олару, чаще всего болеют дети до 4 лет и от 5 до 14 лет. В указанный период времени были госпитализированы 82 пациентов.

В то же время на прошлой неделе в Кишиневе было зарегистрировано 127 случаев гриппа, 5 случаев туберкулеза, 30 случаев скарлатины и 47 случаев ветрянки.