Число больных корью в Молдове выросло на 8 человек за 4 дня

С начала этого года и до 10 сентября в Республике Молдова было зарегистрировано уже 281 подтвержденный случай заболевания корью, против 273 по состоянию до 6 сентября.

Согласно пресс-релизу Министерства здравоохранения, труда, социальной защиты и семьи, значительный рост числа заболевших корью в Молдове приходится на август, когда подтвердились 239 случаев.

С 1 по 10 сентября 2018 года были зарегистрированы 5 случаев, другие 7 на данный момент проверяются. Согласно уточненной информации ведомства, 10 сентября было выявлено 3 случая подозрения на корь: 2 в Тирасполе и 1 – в Кишиневе.

Всего же в период с 1 августа по 7 сентября в Чадыр-Лунгском районе было зарегистрировано 147 случаев заболевания корью, в Вулканештском – 34, в Унгенском – 20, в Тараклийском – 12, в Кагульском – 10, в Кантемирском – 8, в Окницком – 7, в Ниспоренском – 4, в Хынчештском – 1 и в Кишиневе – 1. Сохраняется оранжевый код в связи с болезнью.

Министерство здравоохранения, труда, социальной защиты и семьи призывает население как можно быстрее вакцинироваться, так как это единственный гарантированный и эффективный способ защитить детей от этой серьезной болезни.