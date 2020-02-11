Число бенефициаров двойной индексации пенсий увеличится на 270 тысяч человек (ВИДЕО)

Число бенефициаров двойной индексации пенсий увеличится на 270 тысяч человек (ВИДЕО)

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты РМ Виорика Думбрэвяну приветствует инициативу президента о проведении индексации пенсий 1 октября для всех получателей этого вида выплаты. В рамках передачи на частном телеканале она заверила, что необходимые траты будут покрыты за счет бюджетных средств. 

Думбрэвяну также рассказала, что число бенефициаров двойной индексации пенсий вырастет на 270 тысяч человек.

– Число получателей пенсии по возрасту составляет 700 тысяч человек. Изначальное количество бенефициаров двойной индексации пенсии составляло около 430 тысяч. Таким образом, вследствие этого решения будут проиндексированы пенсии еще 270 тысяч, – сказала она. 

Напомним, вчера Игорь Додон выступил с инициативой о том, чтобы пенсии в Молдове 1 октября были проиндексированы для всех, вне зависимости от размера получаемой выплаты. Проект на этой неделе рассмотрит правительство.

Ранее, также по предложению главы государства, было принято решение об индексации пенсий в нашей стране два раза в год: 1 апреля и 1 октября.

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