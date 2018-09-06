Численность лис в Молдове в несколько раз превышает экологическую норму

Численность лис в Молдове в несколько раз превышает экологическую норму

В Республике Молдова слишком много лисиц – по подсчетам Института зоологии, 36 тысяч особей.

Их плотность превышает в четыре-пять раз экологическую норму, которая должна составлять от одной до двух лисиц на тысячу гектаров. При этом отмечается, что пять лет назад ситуация была еще хуже – лис было 45 тысяч, пишет ipn.md.

Также в Институте зоологии отметили, что чрезвычайно высоким остается количество домашних мышей и крыс – в стране их насчитывается несколько миллионов.

Законная охота помогает сократить количество лисиц, однако браконьерство может нанести серьезный ущерб парнокопытным видам, редким видам птиц и другим животным, охота на которых запрещена.

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