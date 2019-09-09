Чиновники Шанхая заинтересовались молдавскими винами и продукцией в рамках визита делегации парламента в Китай (ФОТО)

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Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня, 9 сентября, с вице-председателем городского комитета Шанхая Всекитайского собрания народных представителей Гао Сяомей. Спикер поблагодарила властей Шанхая за приглашение посетить город и принять участие в 8-ом издании Евроазиатского экономического форума, основанного и закрепленного странами Организации по Кооперированию Шанхая.

Кроме того, Зинаида Гречаный отметила интерес Республики Молдова к развитию и динамике двусторонних отношений с Народной Китайской Республикой, а также указала важность привлечения иностранных инвестиций в нашу страну.

– Мы заинтересованы в том, чтобы китайские инвесторы вкладывали в проекты инфраструктуры, в область IT, а также в гуманитарную и социальную сферы, – заявила председатель парламента.

Гао Сяомей в свою очередь выразил готовность и интерес властей Шанхая к углублению существующих отношений с Республикой Молдова, а также к установлению новых кооперирований. По словам вице-председателя городского комитета Шанхая Всекитайского собрания народных представителей, город Шанхай под средством международной выставки по импорту приглашает экономических партнеров Республики Молдова для идентификации новых возможностей сотрудничества. Также, китайский чиновник отметил улучшение инвестиционного климата Республики Молдова за последний период и проявил интерес к молдавским винам и продукции.

В конце встречи Зинаида Гречаный пригласила власти муниципия Шанхай посетить Республику Молдова и подписалась в книге почетных гостей мэрии. Также в Шанхае спикер оставила послание в книге почетных гостей музея по городскому планированию и телебашни ”Жемчужина Востока”.

Напомним, что спикер во главе парламентской делегации осуществляет рабочий визит в Китайскую Народную Республику. В составе делегации участвуют председатель Комиссии по вопросам национальной безопасности, обороны и общественного порядка Кирилл Моцпан, вице-председатель Комиссии по вопросам внешней политики и европейской интеграции Влад Батрынча, вице-председатель Комиссии по вопросам социальной защиты, здравоохранения и семьи Владимир Односталко, вице-председатель комиссии сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля и генеральный секретарь парламента Адриан Албу.

Программа главы законодательного органа включает множество встреч, в том числе со своим коллегой, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Цзянсу.