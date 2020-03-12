Чихающим вход запрещён! Какие меры будут предприняты в судах во избежание распространения коронавируса

Чихающим вход запрещён! Какие меры будут предприняты в судах во избежание распространения коронавируса

Все государственные учреждения предпринимают срочные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции нового типа. Не остался в стороне и Высший совет магистратуры, который сегодня опубликовал ряд рекомендаций для всех судебных инстанций в стране.

Так, Высший совет магистратуры настоятельно рекомендует соблюдать следующие правила в помещениях судебных инстанций Молдовы:

  • Не допускать большого скопления людей.
  • Вход истцов в здание суда разрешён только на основании повестки.
  • Запрещён вход людей, у которых есть симптомы гриппа или простуды.
  • Получение процессуальных документов будет осуществляться назначенными лицами как можно ближе к входу в здание суда.
  • Обработкой документов будет заниматься только ответственное лицо.
  • Соблюдать дистанцию минимум 1 метр.
  • Обеспечение соответствующих мер защиты для всего персонала, особенно для тех, кто напрямую взаимодействует с людьми.
  • Соблюдать индивидуальные меры защиты, рекомендованные ВОЗ.

Высший совет магистратуры настоятельно призывает председателей судебных инстанций принимать и любые другие необходимые меры в отношении деятельности учреждений, чтобы защитить персонал и предотвратить передачу нового коронавируса.

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