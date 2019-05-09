Чичук: Нужно передавать Вахту Памяти будущим поколениям! (ВИДЕО)

0

Посол Республики Беларусь в РМ Сергей Чичук считает, что молодому поколению нужно передавать Вахту Памяти о Великой Отечественной войне. Об этом он заявил сегодня на Марше Победы, в котором принял участие.

– Есть такое выражение: «Передать молодым Вахту Памяти о той войне». Это действительно так. Нам нужно это делать, потому что нынешнее поколение уже не так много о ней знает, поэтому такие мероприятия очень важны. Мы, конечно, чтим наших героев той войны, потому что мы в неоплатном долгу перед ними. Всё, что бы мы ни делали – этого будет мало для того, чтобы достойно почтить их подвиг. Поэтому таких мероприятий должно быть больше, и эта Вахта не должна прерываться, – считает Сергей Чичук.

Посол также сказал, что в этом году и Беларусь, и Молдова, и другие бывшие советские республики отмечают 75 лет освобождения, поэтому планируется и дальше продолжить эту эстафету. Он добавил, что день освобождения Беларуси отмечается 3 июля. Дата будет отмечаться и в нашей стране тематической выставкой по этому поводу.