Четырёхлетняя девочка скончалась на борту самолёта, летевшего из Молдовы в Австрию

Девочка 4 лет и 8 месяцев скончалась на борту самолёта, летевшего из Молдовы в Австрию, после того, как её состояние ухудшилось. В австрийском городе Линц ей должны были провести операцию.

По данным кишинёвского Института матери и ребёнка, девочка была госпитализирована в очень тяжёлом состоянии 9 октября текущего года, пишет realitatea.md. У девочки была сердечная недостаточность терминальной фазы на фоне врождённого порока сердца. Ребёнок перенёс ряд хирургических вмешательств, а последнее проводилось минувшим летом в клинике города Линц.

После возвращения в страну в сентябре состояние пациентки ухудшилось, а 9 октября она была госпитализирована в Институт матери и ребёнка, где были предприняты все необходимые меры для диагностики и лечения. 18 октября, по просьбе мамы пациентки, была организована видеоконференция со специалистами нашей страны и кардиохирургом, который оперировал девочку в Линце. В результате этого было принято решение транспортировать ребёнка в клинику Австрии, где до этого ей проводилась операция.

27 октября команда специалистов, среди которых были медики из Австрии, осмотрели пациентку и, решив, что её состояние стабильно, разрешили авиаперелёт. Но, к сожалению, на борту самолёта состояние девочки ухудшилось. Врачи, которые также находились в самолёте, пытались её реанимировать, но безуспешно.

Обстоятельства инцидента выясняются.