Четырёх заключённых перевели из России в столичный пенитенциар на прошлой неделе

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По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 855 человек. 43 человека были освобождены, 65 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, а 1 064 добровольно участвовали в общественных работах. Четверо человек были переведены в кишинёвскую тюрьму №13 из России.



По данным пресс-службы Национальной администрации пенитенциарных учреждений, для заключённых было проведено 196 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. В них приняли участие 2 233 заключённых.

Кроме того, в больницу пенитенциара Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 37 задержанных из 9 тюрем страны. Двое из них лечились за свой счёт. А в службу экстренной медпомощи было произведено 10 звонков.

В ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 1 мобильный телефон, 3,5 л алкоголя, предположительно наркотическое вещество и др. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.