Четырёх заключённых перевели из России в кишинёвскую тюрьму

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По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 818 человек. 87 человек были освобождены, 68 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, 979 участвовали в общественных работах. Четверо человек были переведены в кишинёвскую тюрьму №13 из России.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 198 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 9 задержанных, а 10 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 3 пакета с подозрительным содержимым, 1,4 л алкоголя и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.