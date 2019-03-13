Четырёх нарушителей КПП задержали на границе за прошедшие сутки

Четырёх нарушителей КПП задержали на границе за прошедшие сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 4 человека нарушили режим КПП;
  • 1 попытка незаконного провоза товаров;
  • 5 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 2 водителя проигнорировали правила использования виньеток.

В пунктах пересечения поток лиц составил 39 368 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 19 955. Из общего числа людей, пересекающих границу, 22 829 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 482 пересечения, среди которых 5 503 автомобиля с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 6 651 пересечение,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 195 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 4 882 пересечения,
  • КПП «Скуляны» – 4 528 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 037 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 1 881 пересечение,
  • КПП «Крива» – 1 713 пересечения,
  • КПП «Паланка» – 1 242 пересечения,
  • КПП «Костешты» – 1 227 пересечений,
  • КПП «Вулканешты» – 1 071 пересечение.

Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.

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