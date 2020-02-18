Четырёх наркоманов поймали с поличным на Чеканах (ВИДЕО)

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В течение трёх дней сотрудники Инспектората полиции сектора Чеканы вместе с мобильными бригадами Батальона патрулирования и оперативного реагирования задержали с поличным четырёх мужчин, которые употребляли наркотические вещества в общественных местах.

По данным пресс-службы столичной полиции, правоохранители поймали 31-летнего жителя Кишинёва, который употреблял наркотики в подъезде дома на улице Мирча чел Бэтрын. При нём было найдено три пакетика с измельчённой растительной массой.

Ещё два человека были задержаны во дворе дома на улице Заднипру. Ими оказались двое мужчин в возрасте 21 и 38 лет. Они проявили неадекватное поведение. Полицейские обнаружили у них несколько пакетиков с растительной массой со специфическим запахом, а также предметы для употребления наркотиков.

Четвёртый подозреваемый попал в руки полицейских на улице М. Дрэган. При нём был найден один пакетик с наркотиками. Примечательно, что все задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

Все найденные вещества были конфискованы и отправлены на экспертизу. В зависимости от её результатов будет определена мера пресечения для задержанных.